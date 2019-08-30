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Бородянский объявил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики

Координаторы еще двух направлений появятся позже.

Бородянский объявил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики
Владимир Бородянский
Фото: Nobles Fortune

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объявил состав команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - написал он.

 Координаторы направлений: 

1. Музеи и заповедники - Мария Задорожная; 

2. Спорт - Владимир Шумилин; 

3. Кино - Виктория Ярмощук; 

4. Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов; 

5. Театр - Андрей Палатный; 

6. Музыка - Галина Григоренко; 

7. Туризм - Павел Корниенко; 

8. Благотворительность и волонтерство - Лера Татарчук; 

9. Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов; 

10. Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

Он также отметил, что координатор направления Молодежная политика будет объявлен позже.

Также министерство ищет координатора направления Религия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского решили объединить Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта и Министерства информационной политики в одно - Министерство гуманитарной политики, сохранив при этом функционал каждого ведоства. Возглавил объединенное министерство экс-директор холдинга StarLightMedia Владимир Бородянский, который до этого был советником президента по вопросам гуманитарной политики.

Ранее Бородянский сообщил, что координировать направление "Книги" в рамках работы над гуманитарной политикой Украины будет Антон Мартынов - украинский предприниматель и совладелец издательства "Наш формат".

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