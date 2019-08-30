Бородянский объявил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики

Координаторы еще двух направлений появятся позже.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объявил состав команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - написал он.

Координаторы направлений:

1. Музеи и заповедники - Мария Задорожная;

2. Спорт - Владимир Шумилин;

3. Кино - Виктория Ярмощук;

4. Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов;

5. Театр - Андрей Палатный;

6. Музыка - Галина Григоренко;

7. Туризм - Павел Корниенко;

8. Благотворительность и волонтерство - Лера Татарчук;

9. Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов;

10. Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

Он также отметил, что координатор направления Молодежная политика будет объявлен позже.

Также министерство ищет координатора направления Религия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского решили объединить Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта и Министерства информационной политики в одно - Министерство гуманитарной политики, сохранив при этом функционал каждого ведоства. Возглавил объединенное министерство экс-директор холдинга StarLightMedia Владимир Бородянский, который до этого был советником президента по вопросам гуманитарной политики.

Ранее Бородянский сообщил, что координировать направление "Книги" в рамках работы над гуманитарной политикой Украины будет Антон Мартынов - украинский предприниматель и совладелец издательства "Наш формат".