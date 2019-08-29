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Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)

Верховная Рада утвердила новый Кабинет министров, который возглавил Алексей Гончарук. LB.ua рассказывает о министрах нового правительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук. До сегодняшнего дня трудился заместителем главы Офиса президента. В ОП Гончарук пришел из общественного сектора, он возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). Этот аналитический центр, который занимался сотрудничеством государства с бизнесом, создали в 2015 году по инициативе экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Гончарук также был советником бывшего вице-премьер-министра экономразвития Степана Кубива. В команду президента Зеленского попал благодаря протекции Андрея Богдана, он же был главным лоббистом назначения Гончарука премьер-министром. Один из основателей праволиберального движения “Люди важливі”.

Алексей Гончарук
Фото: Михаил Палинчак
Алексей Гончарук

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Руководил диджитал-стратегией избирательной кампании Владимира Зеленского и партии “Слуга народа”. С 2013 года руководил диджитал-агентством SMMSTUDIO, занимающимся таргетированной рекламой в соцсетях. Прошел в парламент по спискам партии “Слуга народа”.

Михаил Федоров
Фото: Lb.ua
Михаил Федоров

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Дипломат, глава представительства Украины при Совете Европы. Один из самых эффективных дипломатов последних пяти лет. 

Дмитрий Кулеба
Фото: Сергей Нужненко
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Вадим Пристайко. Работает в МИД с 1997 года, в частности два года был послом Украины в Канаде. С 2017 года – глава миссии Украины при НАТО. До того, как возглавить министерство был заместителем главы Офиса президента Владимира Зеленского.

Вадим Пристайко
Фото: Макс Левин
Вадим Пристайко

Министр обороны Андрей Загороднюк. С 2014 года – волонтер Вооруженных сил Украины, его компания поставляла в армию “буржуйки” и машины скорой помощи. В 2015 году Загороднюк возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины. Основатель и генеральный директор компании “Дискавери”, занимающейся изготовлением и обслуживанием буровых установок. Член наблюдательного совета “Укроборонпрома” и “Укрнафты”, акционером последней является Игорь Коломойский.

Андрей Загороднюк
Фото: Макс Левин
Андрей Загороднюк

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Почетный президент Киевской школы экономики, член Совета Национального банка Украины. Преподавал в ряде американских университетов, занимается теорией игр и контрактов. Был организатором курсов для нардепов “Слуги народа” в Трускавце.

Тимофей Милованов
Фото: facebook/Національний банк України
Тимофей Милованов

Министр финансов Украины Оксана Маркарова. Возглавляет ведомство с 2018 года. С 2003 года по 2014-ий работала главой инвестиционной группы ІТТ. С марта 2015 года – заместитель министра финансов, с апреля 2016 – первый заместитель министра финансов. 

Оксана Маркарова
Фото: Макс Требухов
Оксана Маркарова

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. В правительство, как и премьер, попал из BRDO. Стал нардепом по списку партии “СН”. В 2006-2014 годах работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, затем – в частном секторе. Также Оржель возглавляет Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

Алексей Оржель
Фото: brdo.com.ua
Алексей Оржель

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Кандидат экономических наук, бывший начальник Главного сервисного центра МВД Украины. До МВД работал в инвестиционных компаниях. В Раду прошел по списку “Слуги народа” (№12).

Владислав Криклий
Фото: facebook/Vladyslav Kryklii
Владислав Криклий

Министр развития громад и территорий Украины – Алена Бабак. В Раде 8 созыва была нардепом от “Самопомощи”. Основала благотворительный фонд “Институт местного развития”. Считается экспертом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Алена Бабак
Фото: Макс Левин
Алена Бабак

Министр образования и науки Украины Анна Новосад. Работала в Минобразования с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

Анна Новосад
Фото: reider-nau.com
Анна Новосад

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. С 2006 года работает в Киево-Могилянской академии: сначала на кафедре международного права, затем на кафедре международного и европейского права. Автор публикаций в области медицинского и фармацевтического права, консультант международных организаций. Преподает также в "Школе здравоохранения" НАУКМА, эксперт по медреформе.

Зоряна Скалецкая
Фото: Макс Левин
Зоряна Скалецкая

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Медиаменеджер, бывший руководитель телеканала “СТБ”, входящий в холдинг олигарха Виктора Пинчука, и внештатный советник президента Зеленского по гуманитарным вопросам.

Владимир Бородянский
Фото: Nobles Fortune
Владимир Бородянский

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. До назначения в Кабмин Гончарука была советником в Министерстве финансов, еще раньше – директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Юлия Соколовская
Фото: Макс Левин
Юлия Соколовская

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Возглавляет МВД с 27 февраля 2014 года, единственный топ-чиновник, пришедший во власть после Революции Достоинства и оставшийся на своем посту.

Фото: Макс Левин

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда. До новой должности была заместителем министра по делам ветеранов. В 2003-2015 годах проходила службу в МВД, с 2015-2017 года – в ВСУ. Возглавляла управление коммуникации и прессы Министерства обороны Украины, работала в зоне АТО. На протяжении трех месяцев в 2017 году была заместителем командующего АТО. Председатель общественного союза “Дом ветерана”, соорганизатор Международного волонтерского и ветеранского форума “Там, где мы – там Украина!”.

Оксана Коляда
Фото: Макс Левин
Оксана Коляда

Министр юстиции Денис Малюська. В 2004 году основал адвокатское объединение “Бизнес-право”, а в 2005 году – издательское предприятие. До правительства работал заместителем Гончарука в BRDO. В Раду прошел по списку “Слуги народа”.

Денис Малюська
Фото: ekolog.ua
Денис Малюська

Министр Кабинета Министров Украины – Дмитрий Дубилет. Бизнесмен, сооснователь мобильного банка Monobank и портала iGov, упрощающего доступ к государственным сервисам. До национализации был IT-директором “ПриватБанка”, его отец возглавлял правление “Приватбанка”.

Дмитрий Дубилет
Фото: Макс Левин
Дмитрий Дубилет

Діана БуцкоДіана Буцко, Журналістка
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