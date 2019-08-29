Зеленский внес пять законопроектов об изменении Конституции
Зеленский внес пять законопроектов об изменении Конституции
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
Труднощі виховання
Труднощі виховання
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
ГлавнаяПолитика

Рада назначила главой СБУ Баканова вместо Грицака

С 3 июня он исполнял обязанности главы ведомства.

Рада назначила главой СБУ Баканова вместо Грицака
Иван Баканов
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.

За это решение об увольнении Грицака проголосовали 333 нардепа, за назначение Баканова - 319.

22 мая глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Баканов - друг детства Зеленского.

Напомним, 20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку. Он был назначен главой СБУ в июле 2015 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко.

До этого Грицак руководил Антитеррористическим центром при СБУ (с июля 2014 года), а ранее был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко. После увольнения Наливайченко Грицак был врио главы ведомства СБУ (с июня 2015 года).

С 3 июня Грицак ушел в отпуск. И.о главы СБУ был назначен Баканов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также