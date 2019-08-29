Рада назначила главой СБУ Баканова вместо Грицака

С 3 июня он исполнял обязанности главы ведомства.

Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.

За это решение об увольнении Грицака проголосовали 333 нардепа, за назначение Баканова - 319.

22 мая глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Баканов - друг детства Зеленского.

Напомним, 20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку. Он был назначен главой СБУ в июле 2015 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко.

До этого Грицак руководил Антитеррористическим центром при СБУ (с июля 2014 года), а ранее был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко. После увольнения Наливайченко Грицак был врио главы ведомства СБУ (с июня 2015 года).

С 3 июня Грицак ушел в отпуск. И.о главы СБУ был назначен Баканов.