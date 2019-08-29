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Рада назначила премьером Алексея Гончарука

Кандидатуру главы правительства поддержало большинство депутатов.

Фото: Макс Левин

Верховная Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука, который до этого занимал должность заместителя главы Офиса президента Украины.

За кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 290 депутатов.

Во время обсуждения Гончарук не ответил на вопросы депутатов.

Гончарук - самый молодой премьер в истории Украины, ему всего 35 лет.

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Михаил Палинчак

С 2001 по 2006 год учился в Институте права им. князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Также окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Работал юристом, а в последние годы возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

В 2014 году пытался начать политическую карьеру, возглавив список небольшой партии "Сила людей", но в Раду не прошел.

28 мая 2019 года указом президента Украины Владимира Зеленского назначен заместителем председателя Администрации президента Украины (сейчас - Офиса президента). Отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

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