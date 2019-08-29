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Партия Порошенко объявила о переходе в оппозицию

"Мы переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине".

Партия Порошенко объявила о переходе в оппозицию
Фото: Макс Требухов

Партия "Европейская солидарность" будет находиться в оппозиции к действующей власти.

Об этом во время заседания Верховной Рады сказала сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко.

"Я хочу сказать, что политическая сила «Европейская Солидарность» поздравляет победителей этих выборов и объявляет, что мы сегодня переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине. Наша политическая сила всегда будет занимать очень жесткую позицию по защите территориальной целостности, суверенитета Украины, и в том числе в стенах парламента", - сказала Геращенко.

Она сказала, что по всем кадровым решениям "ЕС" будет голосовать против.

Напомним, что предыдущие пять лет "ЕС" под названиями "Блок Петра Порошенко" и "БПП - Солидарность" была партией власти.

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