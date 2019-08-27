"ЕС" предложит кандидатов на вице-спикера Рады и на главу комитета по временно оккупированным территориям

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" намерена выдвинуть своего представителя на должность вице-спикера Верховной Рады 9-го созыва, а также предложила Ахтема Чийгоза в качестве главы комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя "Европейской солидарности" в подготовительной группе Артура Герасимова.

"Сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера (имелся в виду пост вице-спикера). Сегодня состоится заседание фракции. после этого определенную кандидатуру мы подадим письменно руководству подготовительной группы", - сказал он.

Помимо этого, Герасимов отметил, что во вторник на консультациях "ЕС" предложила назначить своего представителя Ахтема Чийгоза руководителем комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее партия "Европейская солидарность" выступала за предоставление оппозиции должностей нескольких глав комитетов Верховной Рады: регламентного, свободы слова, и вице-спикера Рады.