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"ЕС" предложит кандидатов на вице-спикера Рады и на главу комитета по временно оккупированным территориям

На роль главы комитета по временно оккупированным территориям претендует Ахтем Чийгоз. 

"ЕС" предложит кандидатов на вице-спикера Рады и на главу комитета по временно оккупированным территориям
Ахтем Чийгоз
Фото: Сергей Нужненко

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" намерена выдвинуть своего представителя на должность вице-спикера Верховной Рады 9-го созыва, а также предложила Ахтема Чийгоза в качестве главы комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя "Европейской солидарности" в подготовительной группе Артура Герасимова.

"Сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера (имелся в виду пост вице-спикера). Сегодня состоится заседание фракции. после этого определенную кандидатуру мы подадим письменно руководству подготовительной группы", - сказал он.

Помимо этого, Герасимов отметил, что во вторник на консультациях "ЕС" предложила назначить своего представителя Ахтема Чийгоза руководителем комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее партия "Европейская солидарность" выступала за предоставление оппозиции должностей нескольких глав комитетов Верховной Рады: регламентного, свободы слова, и вице-спикера Рады.

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