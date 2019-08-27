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Депутатка от "Слуги народа" признала, что у нее был бизнес в Крыму после оккупации, и заявила о выходе из него

Ирина Борзова - дочь руководителя "Лиги смеха".

Депутатка от "Слуги народа" признала, что у нее был бизнес в Крыму после оккупации, и заявила о выходе из него
Фото: facebook.com/borzova.i.n

Избранная депутатка от "Слуги народа" Ирина Борзова признала, что у нее был бизнес в Крыму, но заявила, что вышла из нее.

"Я больше не являюсь бинефициаром (совладельцем) фирмы, которая была основана в 2010 году и осталась в оккупированном Крыму. Эту долю собственности в свое время мне дал мой отец, который всю жизнь работал над развитием бизнеса, но жизнь непредсказуема", - говорится в фейсбуке Борзовой.

Вышел ли из крымского бизнеса ее отец, руководитель "Лиги смеха" Наум Баруля, она не уточнила.

По данным российских реестров, в оккупированном Судаке зарегистрировано ООО "Профиль-Н" с уставным капиталом 5 млн рублей, учредителями которой являются Ирина Борзова (49%) и Наум Баруля (51%).

По словам Борзовой, она прекратила предпринимательскую деятельность в связи с избранием в Верховную Раду, а также сложила полномочий руководителя общественной организации "Развитие. Развитие".

21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.

Напомним, что муж депутатки Сергей Борзов при Зеленском возглавил Государственное управление делами.

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