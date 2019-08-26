"Слуга народа" готова уступить оппозиции четыре комитета и комиссию по вопросам ветеранов (обновлено)

Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что его партия готова уступить несколько комитетов в Верховной Раде.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания одной из подгрупп подготовительной группы, пишет УНИАН.

"Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем прийти к какому-то промежуточному этапу, - это вопрос предложений по наполненности комитетов. Мы рассмотрим все предложения от партий, которые поступили, и особенно - от внефракционных депутатов. Потому что там своя история. И попробуем, максимально используя два принципа, - пропорциональности и профессионализма, - предложить свое видение комитетов", - сказал Стефанчук.

По его словам, "Слуга народа" рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв взамен должности первого заместителя главы комитета или секретаря.

Стефанчук выразил надежду, что в понедельник будут определены фамилии руководителей комитетов и уже завтра или послезавтра на заседании самой подготовительной депутатской группы этот вопрос может быть решен.

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков в свою очередь назвал комитеты, которые партия готова отдать оппозиции, пишет "Укринформ".

Фото: Анна Стешенко

"То, что мы говорим относительно руководящих должностей, а именно руководителей комитетов, то мы предлагаем - по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, второе - это свобода слова, молодежи и спорта, евроинтеграция, и комиссия по вопросам ветеранов", - сказал он.

Эти вопросы обсуждались на заседании в понедельник, но участники заседания решили взять перерыв до вторника, чтобы за это время провести консультации со своими политическими силами.

Также, добавил Разумков, обсуждались предложения относительно кандидатур на должности заместителей председателя Верховной Рады. "Но мы этот вопрос будем проговаривать после уже окончательного решения", - добавил политик.

В то же время он подтвердил информацию о том, что не все партии представили свои предложения. "Это тоже правда. Но мы рассчитываем, что к вечеру получим предложения относительно руководящего состава в комитетах и на утро выйдем с консолидированной позицией", - добавил лидер партии "Слуга народа".

Артур Герасимов из "Европейской солидарности" в свою очередь рассказал, что планируется создать временную специальную комиссию по вопросам ветеранов, и на ее руководство была единогласно избрана представитель "ЕС" Яна Зинкевич.

Обновление 19:20. Парламентский комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", по вопросам молодежи и спорта - "Батькивщины", по вопросам евроинтеграции - "Европейской солидарности", сообщают источники LB.ua в "Слуге народа".

Согласно сообщению, ЕС и "Батькивщина" подали свои кандидатуры, а ОПЗЖ своего кандидата не представила. Поэтому список будет утвержден уже завтра.

Источник в партии также сообщил, что кресло второго вице-спикера может занять самовыдвиженка Ирина Констанкевич (состояла в партии "УКРОП").

ОПЗЖ пообещала не выдвигать на должность главы комитета Виктора Медведчука, сообщил источник.