Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300

Первое заседание может затянуться до позднего вечера или ночи.

Верховная Рада планирует в первый день своей работы рассмотреть десятки законопроектов, в том числе начать процесс внесения изменений в Конституцию Украины.

По информации LB.ua, 29 августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра, но самое главное, что в этот день планируется рассмотрение "60-70 ключевых законопроектов".

Среди них точно будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве.

Остальной список проектов еще дорабатывается.

Заседание может затянуться до позднего вечера или ночи.

Напомним, в начале августа один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук, который претендует на должность первого вице-спикера Верховной Рады, заявил, что новый парламент с первого дня продемонстрирует чрезвычайную эффективность работы. По его словам, планируется менять Конституцию и регламент парламента.

Раньше Стефанчук также предлагал вспомнить о результатах референдума 2000 года, на который выносились вопросы сокращения количества депутатов, ограничения депутатской неприкосновенности, создания двухпалатного парламента и увеличения полномочий президента по роспуску парламента.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.