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Порошенко заявил о желании Путина поработить Украину

"За независимость нужно бороться, потому что легко достается только рабство". 

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что Украина на 29-м году независимости вынуждена бороться за свою независимость, потому что президент России Владимир Путин хочет поработить ее.

Об этом он сказал на приеме в офисе партии "Европейская солидарность" ко Дню независимости Украины, передает корреспондент LB.ua.

"За независимость нужно бороться, независимость нужно защищать, потому что легко достается только рабство. И это было целью и на это надеялся лидер страны агрессора. Мы гордимся тем, что пять лет с огромным вкладом каждого из вас мы сохранили страну, ее суверенитет и существование", - сказал он.

Порошенко что для победы необходима вера в нее.

"Чтобы в этом убедиться, достаточно спросить воинов-членов нашей команды, которые присутствуют сегодня здесь среди нас. Ни у одного из них, как бы сложно ни было, ни единой секунды не было такого, чтобы они не верили в нашу победу. Потому что за нами правда", - сказал Порошенко. 

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