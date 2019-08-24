Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится. Об этом он заявил во время "Шествия достоинства" в Киеве, передает "Громадське".

По его словам, он лично не участвует в переговорах относительно обмена.

"Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится", - сказал Волкер.

Напомним, в июле Волкер заявлял, что если обмен состоится, это будет результатом прямого взаимодействия Зеленского и Путина.

22 августа сообщалось, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран.

Кроме того, адвокат "экс-беркутовца" Александра Саттарова, которого в Киеве засудили за участие в "самообороне" Крыма заявил о подготовке его обмена на украинского моряка.

21 августа российские СМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним.

Ранее также сообщалось, что стороны обсуждают обмен по схеме "33 на 33". Зеленский выразил надежду, что обмен удерживаемых лиц произойдет в ближайшее время.