Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.

Об этом он сказал во время своего выступления на Майдане Независимости.

"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: "Да мы не забирали ничего, он сам хотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автомата? Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок, он испокон веков был нашим. Не волнуйтесь, ему будет здесь лучше. У нас отличный приют возле моря под солнышком", - сказал он.

"И вот прошло пять лет, и те, кто был так обеспокоен, говорят: "Да вроде ребенок не сильно за вами плачет, и вообще не сильно на вас похож". Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок", - добавил он.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как здесь, за стеной ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти. Каждый день у каждого из вас разрывается сердце и любые победы или достижения не полноценны, потому что наши семьи неполные", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что настанет день, когда украинская семья снова соберется в полном составе.

"Голос родной крови победит", - выразил он уверенность.