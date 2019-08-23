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Лаос упростил визовый режим с Украиной

Шри-Ланки отменила для граждан Украины плату за электронное подтверждение путешествия.

Лаос упростил визовый режим с Украиной
Фото: depositphotos.com/Rashevskiy

Правительство Лаоса разрешило украинцам посещать страну в туристических целях с электронной визой.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Согласно сообщению, власти Лаоса одобрили использование электронных виз для граждан Украины для туристических поездок на срок до 30 дней.

Кроме того, правительство Шри-Ланки отменило для граждан Украины, въезжающих с туристическими целями, плату за электронное подтверждение путешествия.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский анонсировал упрощение визового режима с Канадой.

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