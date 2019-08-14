В Карпатах спасатели ГосЧС нашли заблудившуюся группу женщин и детей

В Карпатах вблизи Яремче спасатели ГосЧС оказались помощь группе туристов, заблудившейся в районе горы Синяк. Об этом сообщило Ивано-Франковское управление ГосЧС.

Информация о группе из трех женщин и четырех детей поступила спасателям в 19:00 во вторник, 13 августа. Туристи из Николаевской области потеряли ориентировку на местности, в составе группы - дети от 8 до 12 лет.

Для оказания помощи туристам в 19:27 выехали спасатели Ворохтянского отряда. Группу нашли уже после полуночи, и в 2:40 ночи сопроводили к подножию горы. Все туристы благополучно добрались к месту проживания, сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, состояние туристов удовлетворительное.

В тот же день утром спасатели помогли спуститься с горы Шпицы еще одной жительнице Николаевской области: во время отдыха она почувствовала недомогание и не могла самостоятельно вернуться домой.

Напомним, в ночь на 14 августа из-за непогоды - сильного ветра и гроз - были обесточены более 200 населенных пунктов в 4 областях Украины. Больше всего пострадала Черниговская область.