Количество обстрелов на Донбассе возросло до 13

Украинские военные за прошедшие сутки не понесли потерь.

Во вторник, 13 августа, украинские военные не понесли потерь на Донбассе. Со стороны российских наемников было зафиксировано 13 обстрелов, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов: в районе Талаковки, Водяного, Гнутово, Старогнатовки, Новотроицкого, Красногоровки, Лебединского, Павлополя и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировн обстрел в районе Южного.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в районе Песок.