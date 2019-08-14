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Количество обстрелов на Донбассе возросло до 13

Украинские военные за прошедшие сутки не понесли потерь.

Количество обстрелов на Донбассе возросло до 13
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 13 августа, украинские военные не понесли потерь на Донбассе. Со стороны российских наемников было зафиксировано 13 обстрелов, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов: в районе Талаковки, Водяного, Гнутово, Старогнатовки, Новотроицкого, Красногоровки, Лебединского, Павлополя и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировн обстрел в районе Южного.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в районе Песок.

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