На Донбассе зафиксировано 8 обстрелов с начала суток

Информации о потерях нет.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: в районе Талаковки, Водяного, Гнутово, Новогнатовки, Новотроицкого и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневая активность противника не зафиксирована.

Информации о потерях на данный момент нет.