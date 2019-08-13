Обвинительный акт по делу о взрыве гранаты в компании подростков передан в суд

Прокуратура Тернопольской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя с. Колодеевка Тернопольской области, который взорвал гранату во время новогоднего застолья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Расследование установило, что причиной взрыва было случайное приведение гранаты в действие. Подозреваемый не имел разрешения на хранения взрывного устройства, а также не имел навыков обращения с подобными предметами.

В результате взрыва наступательной осколочной ручной гранаты получили тяжелые ранения трое подростков, еще один подросток получил телесные повреждения средней тяжести. Парень, который принес в здание гранату, также получил травмы.

Завершено следствие по 128 УК Украины (неосторожное тяжкое и средней тяжести телесные повреждения). Дело о незаконном хранение взрывного устройства направлено в суд еще раньше.

Напомним, инцидент произошел 2 января. Тогда сообщалось, что гранату принес в компанию житель соседнего села и оставил предмет на столе. В день инцидента сообщалось, что гранату случайно привела в действие школьница, которая хотела рассмотреть устройство.