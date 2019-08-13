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СБУ задержала пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФ

Пенсионеру сообщили о подозрении в госизмене. 

СБУ задержала пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала пенсионера - главу общественной организации по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что военного пенсионера спецслужбы РФ завербовали в 2014 году. По заданию российских кураторов, он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Собранные данные злоумышленник передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило дипломата-шпиона персоной нон грата и выдворило из территории Украины.

Пенсионеру сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в июле 2019 года СБУ задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности в пользу Федеральной службы безопасности России. 

Он был завербован в 2014 году на территории аннексированного Крыма. По данным ведомства, вербовку осуществляли бывшие сотрудники самого СБУ, которые перешли на сторону РФ. Задержанному объявлено о подозрении в государственной измене.

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