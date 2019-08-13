"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа

10 августа на Донбассе погиб военнослужащий полка Национальной гвардии "Азов" Роман Романенко. Боец подорвался на вражеском фугасе.

Об этом сообщается на странице "Азова".

"10 августа полк «Азов» понес невосполнимую и болезненную потерю - при выполнении боевого задания погиб азовец Роман Романенко псевдо «Бич». Боец подорвался на вражеском фугасе. Роман родился и вырос в Днепре, ему было 25 лет. В «Азове» Роман служил с конца 2015 года в должности снайпера. Благодаря своему упорству, он стал командиром одного из снайперских отделений. Когда во время службы на передовой Светлодарской дуги в марте этого года командир группы снайперов получил тяжелое ранение, «Бич» был одним из бойцов, которые спасли ему жизнь", - говорится в сообщении.

Романенко был награжден большим количеством наград, а также был представлен на орден "За мужество" III степени. Недавно он получил звание офицера.

В полку отмечают, что Роман любил путешествовать, увлекался фотографией, занимался боксом, а также был фанатом родного ФК "Днепр".

"К сожалению, сделать официальное сообщение мы смогли только через трое суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело... Трижды бойцы «Азова» старались эвакуировать погибшего, но этому мешали прицельные обстрелы противника... 13 августа «Азов», в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево", - сообщили в "Азове".

Напоним, вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.