Во время рабочей поездки в Донецкую область начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу новоназначенного командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, Хомчак выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко продолжит выполнять на высоком уровне важнейшую из задач, стоящую сегодня перед Вооруженными Силами Украины и в целом, государством.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.