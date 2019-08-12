Вице-премьер Италии вступил в перепалку с Ричардом Гиром из-за мигрантов
Вице-премьер Италии вступил в перепалку с Ричардом Гиром из-за мигрантов
​В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
​В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям
Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
​На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
​На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе ранен украинский военный

С полуночи понедельника боевики прекратили обстрелы.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Старогнатовка, Водяное, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Крымское, Майорск и Золотое-4.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также