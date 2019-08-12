На Донбассе ранен украинский военный

В воскресенье, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Старогнатовка, Водяное, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Крымское, Майорск и Золотое-4.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.