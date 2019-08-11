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В воскресенье боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях не сообщается.

В воскресенье боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В воскресенье, 11 августа, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке на страние ООС в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Старогнатовки по направлению Новоласпы - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного по направлению Пикузы – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Крымского по направлению Сокольников - из стрелкового оружия.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

Напомним, в субботу на Донбассе произошло 13 обстрелов, один боец ранен, еще один погиб.

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