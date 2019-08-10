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Упрощенная процедура выдачи российских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа, - Тука

По данным разведки, население и члены вооруженных формирований не торопятся получать гражданство РФ.

Упрощенная процедура выдачи российских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа, - Тука
Георгий Тука
Фото: zik

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов. Об этом сегодня в эфире телеканала "Прямой" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"По информации, которую мы получаем от спецслужб, ожидаемого ажиотажа от упрощенной процедуры выдачи паспортов РФ не произошло. Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Главарь луганских боевиков Пасечник даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", - рассказал чиновник.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим Украина обратилась в Совет безопасности ООН, который осудил решение российской власти.

По данным украинского МинВОТ, заявки на получение российских паспортов подали около 19-20 тыс. жителей оккупированных территорий, получили второе гражданство около тысячи человек

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