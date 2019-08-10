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На Донбассе погиб украинский военный

Боец ООС погиб при обстреле в районе Новолуганского.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

10 августа в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин. В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганского. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия", - написал журналист.

Официальная сводка сил ООС по состоянию на вечер 10 августа еще не опубликована.

Накануне на Донбассе не было потерь среди украинских военных.

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