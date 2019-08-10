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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​Пьяная компания на BMW X5 перевернулась во время попытки сбежать от полиции в Киеве

Два человека попали в больницу.

Ночью 10 августа в Киеве пьяная компания на BMW X5 перевернулась во время попытки сбежать от полиции.

Об этом пишет "Информатор".

По предварительной информации, компания распивала спиртные напитки возле автостанции "Южная". После этого они сели в BMW и начали движение. Свидетели этого позвонили в полицию.

Один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки информации, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ.

Очевидцы утверждают, что скорость BMW превышала 150 километров в час. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевскому проспекту, игнорируя красный сигнал светофоров и, спускаясь на проспект Науки, потерял управление. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник. Обошлось без серьезных травм, но врачи госпитализировали одного пассажира и водителя. В больнице его должны были проверить на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Напомним, 1 августа BMW X5 попал в аварию и сгорел на киевском проспекте Бажана.

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