Неизвестные взорвали банкомат в селе Днепропетровской области

Неизвестные в пятницу, 9 августа, взорвали банкомат Приватбанка и похитили деньги в селе Волосское Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ГУНП в области.

Неизвестные взломали центральный вход в здание офиса старосты населенного пункта и взорвали размещенный в помещении банкомат. Похищенная сумма денег неизвестна.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

По данным пресс-службы Приватбанка, от действий подрывников пострадало наиболее технологичное село Украины, практически полностью перешедшее на безналичную систему оплаты в любых сферах жизни.

Банк объявил о вознаграждении в 100 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Как сообщалось, 19 июля в Днепре бандит, отпущенный судом под залог, взорвал банкомат.