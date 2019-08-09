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Неизвестные взорвали банкомат в селе Днепропетровской области

Похищенная сумма денег неизвестна.

Неизвестные взорвали банкомат в селе Днепропетровской области
Иллюстративное фото
Фото: Пресс-служба Нацполиции

Неизвестные в пятницу, 9 августа, взорвали банкомат Приватбанка и похитили деньги в селе Волосское Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ГУНП в области.

Неизвестные взломали центральный вход в здание офиса старосты населенного пункта и взорвали размещенный в помещении банкомат. Похищенная сумма денег неизвестна.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

По данным пресс-службы Приватбанка, от действий подрывников пострадало наиболее технологичное село Украины, практически полностью перешедшее на безналичную систему оплаты в любых сферах жизни.

Банк объявил о вознаграждении в 100 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Как сообщалось, 19 июля в Днепре бандит, отпущенный судом под залог, взорвал банкомат.

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Источник: "Украинские новости"
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