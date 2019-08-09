При капитальном ремонте Байкового кладбища полностью разберут кирпичную ограду

Киевская городская госадминистрация планирует разобрать кирпичные стены Байкового кладбища. Об этом говорится в тендере на Prozorro, который объявила коммунальная ритуальная служба "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания".

Ожидаемая стоимость капитального ремонта составляет 22 млн гривен. Подрядчик должен провести работы в течение 2020 года. Тендер состоится 23 августа.

Согласно тендерной документации, кирпичные стены должны быть разобраны. Также подрядчик должен будет удалить сухие и аварийные деревья, разрезать и снять старый асфальт, установить дренажные трубы и ливнестоки, провести гидроизоляцию новой ограды и другие подобные работы. В разделе "облицовочные работы" указана облицовки клинкерным фасадным кирпичом и керамической плиткой Cerrad Burgund, которая имитирует кирпичную кладку.

Найпомним, Байковое кладбище в Киеве является памятником истории и культуры, оно закрыто для массовых захоронений. Многие склепы созданы известными архитекторами и являются уникальными.