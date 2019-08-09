Штаб ООС отрицает участие украинских военных в обстрелах в Горловке

В отчете ОБСЕ от 8 августа указано, что повреждены жилые дома и здание школы в оккупированной Горловке.

Штаб операции Объединенных сил отрицает причастность украинских военных к обстрелам школы и жилых домов в Горловке в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке. В отчете СММ ОБСЕ от 8 августа обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке", - сказано в сообщении.

Вечером 5 августа было повреждено здание школы по улице Черняховского, 30. В этот же день, наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения жилых домов по адресам: ул. Старобельска, 11, ул. Баха, 4 и ул.Тушинская, 18/2.

По оценке наблюдателей все эти повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) сообщила, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам непричастны.

Подробно изучив расстояние, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, штаб ООС утверждает, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов.

По данным украинских военных, в указанный день и в указанном направлении обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил не было.

Напомним, 6 августа, несмотря на «хлебное перемирие» в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил погибло четверо военных возле Павлополя.

Из-за этого президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным с целью попросиь его повлиять на ту сторону, которая нарушает перемирие и прекратить убийство наших военных.

В ответ Путин обвинил якобы украинских военных в обстреле мирного населения и потребовал особого статуса для "ДНР" и "ЛНР". Он подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо исключить обстрелы населенных пунктов Донбасса украинскими войсками.