Госпитализированы водитель одного трамвая и трое пассажиров другого.

Днем 8 августа в Харькове произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадал водитель одного из транспортных средств и трое пассажиров.

Об этом информирует отдел коммуникации областной полиции.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Салтовское шоссе поступило в полицию 8 августа в 12:55.

Предварительно установлено, что 46–летний водитель допустил столкновение с трамваем под управлением 30-летней женщины, который стоял на остановке", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы и ушибы получил 46-летний водитель одного трамвая и пассажиры другого - две женщины 42 и 29 лет и 72-летний пенсионер. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Причины аварии устанавливаются.