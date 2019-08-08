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День в зоне ООС прошел без потерь

Зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков.

День в зоне ООС прошел без потерь
Фото: Макс Левин

В четверг, 8 августа, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Сообщается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенных пунктов Богдановка, Водяное, Докучаевск и Верхнеторецкое.

Напомним, накануне, 7 августа, количество обстрелов на Донбассе возросло до десяти. Информации о потерях не было.

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