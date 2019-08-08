Киевский зоопарк рассчитывает на членство в EAZA после реконструкции

В 2007 году его исключили оттуда за плохое обращение с животными.

Киевские зоопарк рассчитывает после реконструкции получить полноправное членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), откуда его исключили в 2007 году за плохое обращение с животными. Сейчас зоопарк имеет статус кандидата.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник, который в четверг показывал зоопарк ментору EAZA Марку Дамену.

"Обсудили с ментором перспективы развития Киевского зоопарка. Город заинтересован в возвращении зоопарка членства EAZA, прилагает максимум усилий и уверенно движется к поставленной цели, сотрудничая с европейскими специалистами. Сотрудничество с EAZA - это возможность приобщиться к мировым тенденциям сохранения биоразнообразия нашей планеты. Это приведение условий содержания животных к мировым стандартам, это научные исследования, эколого-просветительская деятельность. Также это возможность приобщиться к международным программам по реинтродукции животных и возможность внедрения таких программ в Украине. Кроме того, это возможность привлечения ведущих специалистов EAZA к созданию новых экспозиций в нашем зоопарке", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

Киевский зоопарк расположен по проспекту Победы неподалеку от центра столицы. Он занимает 34 га земли, коллекция животных на середину 2019 года насчитывала около 300 видов и 2170 особей.

Сейчас в зоопарке проходит реконструкция, рассчитанная на несколько лет.