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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Лейтенант Нацгвардии сбил насмерть пешехода во Львовской области

Мужчина вышел на дорогу в месте, где не было перехода.

Фото: dbr.gov.ua

Командир патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии 7 августа сбил насмерть пешехода во Львовской области.

Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований, которое ведет дело.

Наезд произошел на дороге Львов - Пустомиты - Меденичи. Пешеход вышел на дорогу в месте, где нет перехода, и угодил под машину, за рулем которой был лейтенант Национальной гвардии.

Фото: dbr.gov.ua

Пешехода доставили в Пустомитовскую центральную районную больницу, где он умер от полученных травм.

Происшествие квалифицировали по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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