Ко Дню независимости между Киевом и Львовом пустят дополнительный поезд

Поезд будет курсировать 23 и 26 августа со Львова, 24 и 27 августа из Киева.

Акционерное общество «Укрзализныця» ко Дню независимости Украины запустит дополнительный поезд «Интерсити+» № 755/756 Киев - Львов - Киев. Об этом сообщает пресс-центр перевозчика.

Поезд будет курсировать 23 и 26 августа со Львова, 24 и 27 августа из Киева.

Так, 23 и 26 августа «Интерсити» № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03: 56-03: 57).

А 24 и 27 августа поезд № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01: 47-01: 48.

Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительный дополнительный летний поезд № 242/241 Одесса – Днепр на август. Из Одессы поезд будет отправляться с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.