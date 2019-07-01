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В Киеве планируют открыть 264 пункта проката с 2 тыс. велосипедами

Ориентировочная стоимость реализации проекта - около 33 млн гривен.

В Киеве планируют открыть 264 пункта проката с 2 тыс. велосипедами
Фото: kievcity.gov.ua

Власти Киева выбрали инвестора для создания сети общественных прокатов велосипедов "bike-sharing" - им стало Общество с ограниченной ответственностью nextbike.kyiv.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Победитель инвестконкурса обязуется создать сеть из 264 пунктов проката с 2000 велосипедами. Пункты проката велосипедов должны быть расположены в десяти районах столицы. Ориентировочная стоимость реализации проекта по созданию сети «bike sharing» составляет около 33 млн гривен", - рассказал Николай Поворозник.

По условиям конкурса, велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм и не дает возможности передвигаться без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением, которое позволяет оплачивать услугу проката и разблокировать смарт-замок велосипеда и GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

"Размещение велосипедов будет уже стандартным для киевлян и гостей столицы - нанесение синей разметки на асфальте. Создание дополнительных конструкций не понадобится", - отметил Поворозник и напомнил, что сейчас в столице 32 локации, на которых находятся 200 велосипедов.

"Этот сервис пользуется популярностью у киевлян и гостей города. Так, например, за прошлый год им воспользовались 9284 раза. В общем пользователи благодаря сервису прошлого года проехали на велосипеде почти 35 тыс. Км. Количество регистраций с прошлого года увеличилась от 18 642 до 25 500 человек. От 9 апреля 2019 сервисом воспользовались более 6 тыс. Раз,"- добавил первый замглавы КГГА..

Сервис "Bike sharing" от NextBike стартовал в Украине в августе 2018 года. Он позволяет взять в аренду велосипед, пользуясь мобильным приложением.

Напомним, 14 июня возле Администрации президента в Киеве компания NextBike Ukraine открыла городской велопрокат. Этот проект работает уже более чем в 200 городах 25-ти стран мира, а в Украине появился в августе 2018 года.

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