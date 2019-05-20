В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Отметим, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Фото: 2dfilm.ru

Напомним, на голосование Кличко также приезжал на велосипеде.

Мэр Киева - активный велосипедист. В его декларации за 2017 год были указаны сразу девять дорогих велосипедов.