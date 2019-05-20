Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.
Отметим, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.
Напомним, на голосование Кличко также приезжал на велосипеде.
Мэр Киева - активный велосипедист. В его декларации за 2017 год были указаны сразу девять дорогих велосипедов.