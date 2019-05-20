Зеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакали

По его словам, он всю жизнь пытался делать все, чтобы украинцы смеялись.

На сегодняшней инаугурации, Владимир Зеленский заявил, что за следующие пять лет попытается сделать все, чтобы украинцы не плакали.

"Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо",- сказал президент Владимир Зеленский на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде.

Эти слова стали завершающими в его речи.

Сегодня, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и официально стал шестым президентом Украины.

Также он уже заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.