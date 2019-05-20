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Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетах

"Президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет".

Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетах
Фото: стоп-кадр

Президент Владимир Зеленский просит чиновников вешать в кабинете не его портреты, а фотографии своих детей.

Об этом он заявил на торжественном заседании по случаю инаугурации, передают "Українськi Новини".

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что Президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет", - сказал Зеленский.

Он попросил чиновников повесить в своих кабинетах фотографии своих детей и перед каждым решением "смотреть им в глаза".

Напомним, в понедельник, 20 мая,  Зеленский стал шестым президентом Украины. Он зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады и с этого момента вступил в должность. В своей речи он заявил о роспуске парламента и предложил уйти в отставку Кабинету министров.

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