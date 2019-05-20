Гройсман поздравил Зеленского с президентством

Он пожелал ему успехов в служении на благо Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского со вступлением на пост главы Украины. Об этом он написал себя на Facebook.

«Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин президент! »- написано на странице Гройсмана.

Напомним, 20 мая в 10.00 началась инаугурация Владимира Зеленского на пост главы государства. Он уже принял присягу и официально стал президентом Украины. Кроме этого, Зеленский уже заявил, что таки распускает Верховню Раду, а также попросил принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс.