Зеленский: готов на все ради мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что его первая задача на этой должности - это прекращение боевых действий на Донбассе.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.

"Наша самая первая задача - прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если нужно будет, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда!" - сказал он.

Президент подчеркнул, что и Крым, и Донбасс - украинские земли.

"Не мы начали эту войну, но нам ее завершать", - добавил Зеленский.

Президент Украины сказал, что первым шагом к миру должно стать возвращение всех украинских пленных.