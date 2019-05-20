В Киеве началась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, избранного 21 апреля во втором туре. Об этом сообщает LB.ua.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

В связи с инаугурацией в Киеве с 6:00 утра перекрыты улицы в центре Киева. Также Киевский метрополитен закрывал станцию "Арсенальная", чтобы избежать скопления людей.

В Мариинском парке установили 10 металлических рамок. На входе людей проверяют сотрудники Управления госохраны.

Представители прессы будут наблюдать за инаугурацией в зале парламента с экранов. В кулуары СМИ не пускают, как было и во время приведения к присяге предыдущих президентов.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Анна Стешенко

В Раду прибыли высокопоставленные политики и другие гости, в частности - почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. "Патриарх Филарет является моральным авторитетом, который сделал многое для установления независимой поместной православной церкви, поэтому он должен присутствовать на торжественных мероприятиях, которые связаны в целом с нашим украинским государством", - заявил Епифаний журналистам.

Фото: стоп-кадр

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Новоизбранный президент пришел в парламент пешком - через Мариинский парк.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.