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Порошенко уволил главу АП Райнина и двух его заместителей (обновлено)

Райнин уволен по собственному желанию.

Порошенко уволил главу АП Райнина и двух его заместителей (обновлено)
Фото: пресс-служба

Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина.

Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Райнин уволен согласно поданного заявления.

Кроме того, согласно указу №293 уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко

Указом №295 уволен с должности и первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Также он покинул должность представителя президента в Кабинете министров (указ №294).

Напомним, президент Петр Порошенко завтра, 20 мая, сложит свои полномочия.

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