Порошенко уволил главу АП Райнина и двух его заместителей (обновлено)

Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина.

Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Райнин уволен согласно поданного заявления.

Кроме того, согласно указу №293 уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко.

Указом №295 уволен с должности и первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Также он покинул должность представителя президента в Кабинете министров (указ №294).

Напомним, президент Петр Порошенко завтра, 20 мая, сложит свои полномочия.