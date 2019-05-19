После инаугурации Зеленский проведет встречи с главами иностранных делегаций

Церемония инаугурации начнется завтра в 10 часов в сессионном зале парламента.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 20 мая после торжественного заседания Верховной Рады по случаю принесения им присяги украинскому народу примет участие в ряде официальных мероприятий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“После инаугурации в парламенте Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины”, - говорится в сообщении.

Затем Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская приветствуют глав иностранных делегаций. После чего Зеленский побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня понедельника в Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента на ул. Банковой.

Напомним, церемония инаугурации назначена на 10:00 в понедельник, 20 мая, в сессионном зале парламента.

По данным МИД Украины, по состоянию на вечер 18 мая подтвердили намерения прибыть на церемонию инаугурации президента Украины пять президентов (Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии), вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши и "более 40 других высоких представителей".

США на инаугурации Зеленского представит делегация в составе пяти высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики Риком Перри. Европейский Союз на церемонии будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Делегацию Азербайджана возглавит спикер парламента, а Чехию будет представлять председатель Сената Парламента этой страны.

Ранее сообщалось, что в связи с инаугурацией в Киеве ограничат движение на 19 улицах.