"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
Украина Балкан и Македония Востока
Украина Балкан и Македония Востока
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
ГлавнаяПолитика

Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая

"Рада создала неприятности нам, а мы, обещаю, сделаем им".

Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Фото: instagram/zeteam2019

Избранный президент Владимир Зеленский пообещал создать Верховной Раде неприятности за назначение инаугурации на 20 мая.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке в субботу.

"Инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Мы настаивали, чтобы инаугурация состоялась 19, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян. Ну, Рада уже как проголосовала, так проголосовала... Рада создала неприятности нам, а мы, обещаю, сделаем им", - сказал он.

Напомним, что Зеленский после вступления в должность может издать указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

16 мая фракция "Народный фронт" попыталась сыграть на опережение, объявив о своем выходе из коалиции. Спикер Андрей Парубий объявил, что с этого дня начинается 30-дневный отсчет времени, в течение которого могут проходить консультации о создании нового большинства. К моменту его завершения у Зеленского точно не будет никаких законных полномочий для роспуска Верховной Рады.

Однако даже бывшие партнеры НФ по коалиции из БПП признают, что действия "фронтовиков" не имеют большого значения, и если Зеленский захочет, он сможет распустить парламент, ведь коалиции де-факто не существовало с 2016 года. Подробнее об этом читайте в статье "«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также