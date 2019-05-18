Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом

"Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе".

Освобождение Крыма - общая задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Такое мнение в Facebook высказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в День памяти жертв депортации крымских татар 18 мая.

"Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом", - написал он.

Арсений Яценюк напомнил, что с тех пор прошло 75 лет, а сегодня Москва "вновь выжимает крымских татар с родной земли": "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе".

"Освобождение полуострова от оккупантов - общая задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с уволенным Донбассом", - подчеркнул лидер "Народного фронта".