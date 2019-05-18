Зеленский убежден, что Украине удастся освободить Крым от российской оккупации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в освобождении Крыма от российской оккупации. Об этом он написал в Facebook по случаю 75-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. Но сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день", - написал Зеленский.

Он выразил убеждение, что Украине удастся "освободить родину крымских татар от оккупации".

"И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - говорится в сообщении Зеленского.

18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, что стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

Напомним, ранее Украина призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом.

23 апреля 2019 года Меджлис крымскотатарского народа принял обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".