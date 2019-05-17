Порошенко уволил посла в Китае Демина

Президент Петр Порошенко уволил Олега Демина с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае.
Указ №241 президент подписал 17 мая.
"Освободить Демина Олега Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе.
Олег Демин был назначен на должность посла Украины в Китае в 2013 году Виктором Януковичем.
Накануне Петр Порошенко принял отставку посла в Финляндии Андрея Олефирова и назначил послом в Таджикистане экс-главу Госпогранслужбы Василия Серватюка.