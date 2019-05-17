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Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко

Указы опубликованы на сайте президента.

Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко
Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.

Об этом говорится в указах №243 и №246 от 17 мая.

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №243.

Павленко был назначен внештатным советником в декабре 2014.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №246.

Березенко был назначен внештатным советником президента в августе 2015 года.

Ранее Порошенко также освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника.

Напомним, в пятницу также уволилась с должности представителя президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко.

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