Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.

Об этом говорится в указах №243 и №246 от 17 мая.

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №243.

Павленко был назначен внештатным советником в декабре 2014.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №246.

Березенко был назначен внештатным советником президента в августе 2015 года.

Ранее Порошенко также освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника.

Напомним, в пятницу также уволилась с должности представителя президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко.