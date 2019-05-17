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​Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова и экс-депутату Госдумы РФ Пономареву

Пономарев заявил, что будет использовать новый статус для улучшения благосостояния украинцев.

​Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова и экс-депутату Госдумы РФ Пономареву
Фото: EPA/UPG

Президент Петр Порошенко предоставил гражданство Украины двоюродной сестре политзаключенного Олега Сенцова Наталье Каплан.

"Свершилось! я - гражданка Украины", - написала Каплан в Фейсбуке.

Каплан имеет российской гражданство, но долгое время проживает в Украине. Она проводит и координирует акции в защиту брата, незаконно осужденного в РФ.

Кроме того, президент предоставил гражданство бывшему депутату российской Госдумы Илье Пономареву. Об этом Пономарев также сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня действующий Президент Украины Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу", - написал он.

Пономарев также заявил, что будет использовать новый статус для улучшения благосостояния украинцев. Он добавил, что уверен в том, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России.

Как известно, будучи в 2014 году депутатом Государственной Думы РФ, Пономарев единственный проголосовал против оккупации Крыма. В октябре 2015 года Госдума РФ дала Генеральной прокуратуре разрешение на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате $750 тыс. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Пономарева  в РФ лишили депутатского мандата "за неисполнение должностных обязанностей".

Напомним, ранее Порошенко выступил против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство. "И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - отмечал тогда президент.

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