Вишенка на тортик инаугурации Зеленского

Фото: Макс Требухов

Для чего один из двух столпов парламентской коалиции «Европейская Украина» «Народный фронт» сегодня просто заявил о выходе из коалиции. После чего парламент получил тридцать дней на формирование коалиции новой. Во время этой тридцатидневки до середины следующего месяца Рада имеет иммунитет от роспуска – сам Основной Закон это чётко определяет.

Да в сущности депутатам времени до середины следующего месяца и не нужно – уже спустя неделю после своей инаугурации Зеленский потеряет возможность этот парламент распустить. Поскольку с 27 мая начинаются последние полгода её работы; а в течение этого срока снова-таки Основной Закон запрещает действующий парламент распускать.

То, что депутаты нашли способ и своему основному инстинкту самовыживания не изменить, и с новым президентом в клинч не войти, стало понятно вчера. Когда вместо того, чтобы поддержать предложение назначить инаугурацию на 28 мая, конституционное большинство Верховной Рады вдруг проголосовало за 20 мая. А сам автор инициативы, «народофронтовец» Андрей Тетерук своё предложение накануне голосования вообще отозвал. Хотя только накануне уверял, что оно – лучший вариант и наберёт конституционное большинство.

Разгадка этого простая – депутаты всей Рады как одно целое и «НФ» как эффективный инструмент этого целого для срыва планов нового гаранта по досрочному прекращению их полномочий просто по-ленински «пошли другим путём» к своей цели.

Ситуация с ликвидацией коалиции «Европейская Украина» напомнила ситуацию с досрочными выборами ВР 2007 года. Только с точностью до наоборот. Тогда депутаты фракций «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко все вместе положили мандаты. Чтобы парламент стал неправомочным и подлежал досрочному роспуску. Тогда так и случилось. А сейчас «Народный фронт» вышел из коалиции, чтобы, наоборот, обезопасить парламент от досрочного роспуска. И своей цели добился.

Так депутатам удалось переиграть команду Зеленского, которая готовилась уже на следующей неделе отправить этот состав Рады на свалку истории. Лишь вчера вечером в эфире «1+1» советник Зеленского Дмитрий Разумков на вопрос, будет ли Зеленский инициировать роспуск парламента, уверял: «Конечно, будет инициировать».

Но уже сегодня после ликвидации «Европейской коалиции» и с ней вместе возможности распустить Верховную Раду досрочно, тот же Разумков разочарованно выдал архетипичное украинское «имеем то, что имеем». И добавил, что команда нового президента надеется на слаженную и эффективную работу ВР до выборов. Плановых, осенних.