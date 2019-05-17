"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)

Фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал это решение утром 17 мая, сообщает LB.ua

После этого председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак официально объявил о выходе из коалиции.

"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - сказал он с трибуны Верховной Рады.

"Фракция Народного фронта заявляет: коалиция, сформированная в 2014 году и действовавшая до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провела изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия", - заявил Бурбак.

После выступления депутата спикер Верховной Рады Андрей Бурбак объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование.

После выхода НФ из коалиции у парламента будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

Напомним, что очередные выборы должны состояться в конце октября 2019 года, но возможен вариант досрочного голосования уже летом.